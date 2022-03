David Hasselhoff schlüpft wieder in seine Kult-Rolle

David Hasselhoff zeigt sich im Einsatz für Baby-Schildkröten wieder in seiner Rolle als Rettungsschwimmer.

Für seine neue Kampagne zum Earth Day 2022 hat sich SodaStream die 90er-Ikone David Hasselhoff ins Boot geholt. Dabei bleibt die weltweit führende Wassersprudlermarke ihrer Nachhaltigkeits-DNA treu und verbreitet eine weitere, wichtige Botschaft für den Schutz der Umwelt, die gleichzeitig eine Hommage an die Kultserie Baywatch darstellt. Denn auch im Kampagnenvideo schlüpft "The Hoff" in seine populäre Rolle als Rettungsschwimmer und macht darauf aufmerksam, wie man sich für Meeresschildkröten einsetzen und diese schützen kann.

"The Hoff" im Einsatz für Baby-Schildkröten

Im Rahmen der langjährigen Mission von SodaStream, Einwegplastikmüll zu reduzieren und zu verhindern, dass dieser im Meer landet, hat sich SodaStream jetzt mit „SEE Turtles“ zusammengetan – einer NGO, die sich weltweit für den Schutz von Meeresschildkröten einsetzt. So wird ein Teil des Erlöses jedes weltweit im April verkauften Wassersprudlers an „SEE Turtles“ gespendet. Mit dieser 360°-Kampagne fordern wir die Menschen nicht nur auf, die Ozeane vor Einwegplastikmüll zu bewahren, sondern geben ihnen auch die Möglichkeit, gefährdete Baby-Meeresschildkröten auf der ganzen Welt zu retten", freut sich so Karin Schifter-Maor, Global CMO von SodaStream.

Hasselhoff: "Eine Sache an die ich zutiefst glaube"

Und auch der Baywatch-Star ist begeistert und glaubt an den Erfolg der Aktion. „Ich fühle mich geehrt, mit SodaStream im Rahmen dieser Kampagne für den Umweltschutz zusammenzuarbeiten und auf die Bedrohung der Meeresschildkröten und unserer Strände aufmerksam zu machen. Dies ist eine Sache, an die ich zutiefst glaube. Ich hoffe, dass wir weltweite Aufmerksamkeit für dieses Problem schaffen können, und freue mich, Teil dieser wunderbaren Initiative zu sein. SodaStream rockt!“, so Hasselhoff. Also los geht's - sprudeln wir für den guten Zweck!

78 Milliarden Einweg-Plastikflaschen werden eingespart

SodaStream hält an seinem Commitment des vergangenen Earth Days fest, bis 2025 weltweit 78 Milliarden und in Österreich 3,5 Milliarden Einweg-Plastikflaschen einzusparen. Als zusätzliche Unterstützung dieser breit angelegten Kampagne wird SodaStream ein einzigartiges Augmented Reality-Erlebnis starten, bei dem jeder seine eigene personalisierte virtuelle Baby-Meeresschildkröte retten und ihr dabei helfen kann, den Ozean sicher zu erreichen. David Hasselhoff wird der erste sein, der die Möglichkeit dieser einzigartigen Begegnung nutzt. Darüber hinaus ermutigt SodaStream seine Mitarbeiter rund um den Globus, ihr persönliches Engagement für die Umwelt auszuweiten, indem sie jüngeren Generationen Gelegenheiten für ehrenamtliche Arbeit, Bildung und die Förderung nachhaltiger Werte bieten.