Die schrillsten Halloween-Looks der Stars

Ob als Chucky die Mörderpuppe oder Britney Spears - die Promis feierten die schaurige Nacht

Halloween wird in den USA gefeiert, wie Geburtstage hierzulande. Dabei überlegen sich die Stars und Sternchen immer ausgefallene Kostüme. Heuer kleideten sich auffällig viele als andere Promis. Zum Beispiel Paris Hilton, die als Britney Spears ging. Hailey Bieber setzte in sexy Dessous eine Hommage an Carmen Electra in "Scary Movie" und Heidi Klum machte ihrem Namen als "Queen of Halloween" alle Ehre.