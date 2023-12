Drama um Ex von Forest Whitaker: Keisha (51) hungerte sich zu Tode

Sie waren 22 Jahre verheiratet - Forest Whitaker hat die Mutter seiner Kinder verloren.

Es war ein langer Kampf, den sie nun verlor: Keisha Whitaker, Ex-Frau von Oscar-Star Forest Whitaker ("Der letzte König von Schottland") starb mit nur 51 Jahren. Sie litt lange Zeit an Magersucht und Bulimie, ihr Körper war so ausgezehrt, dass nun ihre Organe versagten.

Zu schwach

Keisha war die Liebe seines Lebens und die Mutter dreier Kinder - Forest Whitaker und sie waren 22 Jahre verheiratet. Sie verbrachte in den letzten Wochen und Monaten viel Zeit im Krankenhaus, war zu schwach um selber Auto zu fahren oder such um alltägliche Dinge zu kümmern, schreibt die dailymail.

Forset und Keisha mit ihrer Tochter Autumn, aus einer früheren Beziehung (in der Mitte). © Getty Images ×

Liebevolle Worte

Ihre Tochter True postete die traurigen Neuigkeiten in einer Story, unter einem ihrer Postings sind liebevolle Worte von Fans zu lesen.

Ehe-Aus auch wegen Krankheit

Keisha und Forest lernten einander 1993 auf einem Filmset kennen, es funkte umgehend. 1996 wurde geheiratet, sie bekamen zwei gemeinsame Kinder - Autumn und Sonnet, er hatte bereits Sohn Ocean und sie Tochter Autumn. 2018 dann das Ehe-Aus; ihre Krankheit soll damals schon ein Mitgrund gewesen sein. Trotzdem blieben die beiden Freunde, kümmerten sich um die Kinder. Forest soll auch in schweren Zeiten an der Seite seiner Ex gewesen sein.