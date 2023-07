Jackie James Miller war hochschwanger, als sie plötzlich in Notsituation kam.

Einige Minuten später im Krankenhaus und die beiden währen wahrscheinlich gestorben: Influencerin Jackie James Miller (35) ist im 9. Monat schwanger, als plötzlich ein Anerysma im Gehirn platzt. Die gefährliche Blutung ist eine absolute Notsituation. Zum Glück merkt ihr Ehemann, das etwas nicht stimmt, Jackie ohnmächtig ist und bringt sie ins Spital.

Rechtzeitig im Krankenhaus

Dort wird umgehend ein Notkaiserschnitt vorgenommen, zeitgleich wird Jackie am Gehirn operiert. Sie wird in ein künstliches Koma versetzt. Mittlerweile hat ihre Familie eine Spendenseite für Jackie eingerichtet, die noch lange die in Amerika sehr teure medizinische Behandlung brauchen wird.

Langer Weg

Jackie ist nach dem Horror und weiteren Operationen am Gehirn ganz langsam am Weg der Besserung. Doch, so schreibt die Familie via Instagram: "Sie hat noch einen unglaublich langen Weg vor sich."

Alles in Ordnung mit Baby

Dem Baby soll es gut gehen. Zwar musste das kleine Mädchen aufgrund der Umstände ihrer Geburt 12 Tage auf der Intensivstation bleiben. Doch sie soll keine bleibenden Schäden haben.