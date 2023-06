In nur einem Monat sind zwei Influencer an dieser gefährlichen Challenge gestorben!

Die Fans sind erschüttert: Der chinesische Influencer Zhong Yuan Ge ist der zweite, der bei einer gefährlichen Challenge sein Leben verlor. Mit nur 27 Jahren!

DAS passiert, als er 50 Knofizehen essen will

Unfassbar viel Alkohol

Schuld ist ein Wettbewerb, der gefährlich ist und trotzdem nachgemacht wird. In der Challenge geht es darum, möglichst viel Alkohol zu trinken. Der Influencer, der auch als Brother Three Thousand bekannt war, schüttete während eines Live-Streams mindestens sieben Flaschen eines Schnapses in sich rein. Der Schnaps, der vergleichbar ist mit Vodka, heißt Baijiu, und ist in China sehr populär. Die Challenge soll sich aus Wetten ergeben haben, die sich Influencer für einander ausdenken um mehr Reichweite zu bekommen.

Gefährliche Challenges

Zhong Yuan Ge übertrug die Challenge auf der Plattform Douyin, einer anderen Version von TikTok. Er soll zwölf Stunden nach dem Trinken verstorben sein und hinterlässt eine Frau und einen kleinen Sohn. Diese Challenge ist lebensgefährlich - ähnlich wie die Verbrennungs-Challenge oder jene, in der es um exzessives Wassertrinken geht.