Emma Stone ist schwanger

Die Schauspielerin erwartet ihr erstes Kind mit Ehemann Dave McCary.

Nachwuchs für Emma Stone (31) und ihren Mann Dave McCary (35): Wie das US-Magazin "Us Weekly" berichtet, soll die Schauspielerin zum ersten Mal schwanger sein. Stone wurde Anfang Jänner mit rundem Babybauch in Los Angeles gesichtet - und auch Insider behaupten laut "US Weekly": “Emma ist überglücklich und sehr aufgeregt, Mutter zu werden. Sie sieht großartig aus, ist kerngesund und sie leuchtet nahezu. Sie bleibt aktiv, trainiert täglich und geht viel mit ihrer Freundin spazieren.”

Der Oscar-Preisträgerin und der “Saturday Night Live”-Autor sind seit Oktober 2017 ein Paar. Die beiden verlobten sich zwei Jahre später. Im Mai folgten Spekulationen, dass das Paar heimlich geheiratet hätte, als Emma plötzlich mit einem Goldring gesichtet wurde. Berichten zufolge haben die Stone und McCary aber dann tatsächlich im September den Bund fürs Leben geschlossen.