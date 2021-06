Endlich! Jennifer Lopez und Ben Affleck zeigen ihre neue alte Liebe.

Endlich! Sängerin Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck sind beim Schmusen gesichtet worden. Somit ist das die bildliche Bestätigung einer Beziehung, über die es schon viele Gerüchte gab in den letzten Wochen und Monaten.

Einen Liebesurlaub hat es zwischen den beiden auch schon gegeben: Im April wurden Jen und Ben dann gemeinsam in L.A. gesichtet. Und schließlich sollen sie das Muttertagswochenende zusammen in Montana verbracht haben. Dort sollen sie sich in ein einsames Ressort einquartiert haben. Nach dem Rückflug ging es für die beiden schnurstracks in J.Lo's Villa...

Endlich! J.Lo und Affleck beim Schmusen erwischt

Nun wurden sie von Paparazzi beim Turteln erwischt. Bei einer Feier in einem Restaurant in L.A. wurden Jennifer und Ben dabei abgelichtet, wie sie sich küssen. Page Six hat die heißen Bilder veröffentlicht - Sie sehen sie HIER.

Familienbande

Besonders spannend: Die beiden dürften bereits die jeweiligen Familien gut kennen, die Fotos entstanden bei einer kleinen Feier anlässlich des 50. Geburtstages von Jennifers Schwester Linda. Alles wirkt entspannt und nach dem Kuss kommen Jennifers Kinder um ihrer Mama etwas zu zeigen.

© Getty Images Ben Affleck Jennifer Lopez ×

Jen und Ben waren oft auf roten Teppichen unterwegs

Waren schon Mal ein Paar: Jen und Ben

Die zwei waren von 2002 bis 2004 bereits liiert und wurden von der Presse gerne als Bennifer betitelt. Oft zeigten sie sich zusammen auf Filmpremieren, glänzten auf roten Teppichen oder ließen sich bei Sportveranstaltungen ablichten. Zuletzt waren die beiden verlobt, als die Beziehung plötzlich scheiterte. Affleck war daraufhin mit Schauspielkollegin Jennifer Garner verheiratet, hat drei Kinder von ihr. Die zwei gaben im Sommer 2015 ihre Scheidung bekannt.