Es ist die heißeste Liebesreunion des Jahrzehnts! Jennifer Lopez und Ben Affleck sollen wieder miteinander turteln!

Die US-Magazine berichten alle von dieser Sensation: Sängerin Jennifer Lopez und Schauspieler Ben Affleck sollen derzeit ein Liebescomeback wagen!

© Getty Images Ben Affleck Jennifer Lopez ×

Bald wieder oft gemeinsam zu sehen? JLo und Ben Affleck...

Die zwei waren von 2002 bis 2004 bereits liiert und wurden von der Presse gerne als Bennifer betitelt. Oft zeigten sie sich zusammen auf Filmpremieren, glänzten auf roten Teppichen oder ließen sich bei Sportveranstaltungen ablichten. Zuletzt waren die beiden verlobt, als die Beziehung plötzlich scheiterte. Affleck war daraufhin mit Schauspielkollegin Jennifer Garner verheiratet, hat drei Kinder von ihr. Die zwei gaben im Sommer 2015 ihre Scheidung bekannt.

Jen & Ben erwischt: Liebesurlaub und heiße Briefe

Nach kurzen Beziehungen und Affären soll Affleck sich nun Ex Jennifer Lopez zugewandt haben. Sie trennte sich kürzlich erst von ihrem Verlobten Alex Rodriguez. Mit Sänger Marc Anthony hat sie Zwillinge. Als Lopez im Februar zu Dreharbeiten in der Dominikanischen Republik war, soll sich zwischen ihr und Affleck ein reger Mailkontakt ergeben haben. Zuerst nur rein freundschaftlich, doch wie TMZ eine Freundin der Sängerin zitiert, soll sich daraus bald mehr ergeben haben. Wahre Liebesbriefe sollen zwischen den beiden ausgetauscht worden sein.

© Getty Images Ben Affleck Jennifer Lopez ×

Jen und Ben waren oft auf roten Teppichen unterwegs

Im April wurden Jen und Ben dann gemeinsam in L.A. gesichtet. Und schließlich sollen sie das Muttertagswochenende zusammen in Montana verbracht haben. Dort sollen sie sich in ein einsames Ressort einquartiert haben. Nach dem Rückflug ging es für die beiden schnurstracks in JLos Villa...

Falsche Fährte wegen Liebesurlaub: Jen & Ben

Angeblich soll dieses Bild eine ältere Aufnahme sein - eine falsche Fährte um den Liebesurlaub zu vertuschen...