ER soll der neue Bond werden

Er spielte schon an der Seite von Hollywood-Größe Bad Pitt in "Bullet-Train" – nun könnte Aaron Taylor-Johnson der neue 007 werden.

In der Action-Komödie "Bullet Train" spielte er sogar Hollywood-Größe Brad Pitt in den Schatten – nun könnte er sogar der nächste James Bond-Darsteller werden. Die Rede ist von Newcomer Aaron Taylor-Johnson (32).

Laut Medienberichten wird er als heißester neuer Kandidat auf die 007-Rolle gehandelt, nachdem Daniel Craig (54) 2021 nach seinem fünften Bond-Film in Geheimagenten-Rente ging. Bond-Produzentin Barbara Broccoli soll jedenfalls so begeistert von dem Schauspieler sein, dass sie ihn zu einem Geheim-Casting einlud. Bereits im Dezember wurde gemunkelt, dass Aaron erste Probeszenen als 007 gedreht haben soll – und das Ergebnis soll die Produzenten begeistert haben, wie eine Quelle gegenüber der "Sun" verriet: „Aaron hat die Bosse so sehr beeindruckt, dass er eine der berühmten Teaser-Szenen der Serie gefilmt hat, etwas, das alle Schauspieler tun. DIESER Schritt bringt ihn der Unterzeichnung eines Vertrages einen Schritt näher.“

Doch fix ist nix: Schließlich brodelt die Gerüchteküche auch noch ordentlich um andere Kandidaten wie Superman-Hottie Henry Cavill (39) und Action-Legende Tom Hardy (45).