Moonbin war Model und Sänger - er wurde tot in seiner Wohnung aufgefunden.

K-Pop-Star Moonbin ist tot . Er wurde nur 25 Jahre alt. Schon wieder kam es somit zu einem tragischen Todesfall in der glamourösen Welt dieser Musikrichtung. Wie sein Musiklabel Fantagio am Mittwoch, 19.4., mitteilte, wurde er leblos in seiner Wohnung gefunden.

Noch gibt es keine endgültigen Hinweise darauf, was die Todesursache ist. Das Label schrieb auf Twitter, Moonbin habe "unerwartet unsere Welt verlassen und ist zu einem Stern am Himmel geworden." Moonbin war seit 2016 Mitglied der Boyband Astro, davor hatte er auch als Model gearbeitet.

Das Statement des Labels

Ex-Star packt aus

Immer wieder kommt es in der K-Pop-Szene zu unerwarteten Todesfällen - die Managements gelten als unerbittlich. Wie hart ein Leben in dieser Industrie ist, machte ein ehemaliges Mitglied der Girlgrou Crayon Pop öffentlich. Heo Minsun war von 2012 bis 2017 Teil davon und packte in Interviews über die Schattenseiten des K-Pop-Business aus.