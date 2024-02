Er wurde nur 50 Jahre alt: "The Office" Star Ewan McIntosh ist tot

Ewan McIntosh ist tot. Der Star aus der Comedy-Serie "The Office" wurde nur 50 Jahre alt.

Das berichten nun britische Medien. Die Todesumstände des Schauspielers sind noch unklar, vermeldet die "Daily Mail". Auf X meldet sich Ed Scott, ein Freund des Verstorbenen: "Ich bin völlig fertig weil ich meinen guten Freund Ewan McIntosh verloren habe."

I am completely devastated by the loss of my very good friend @ewenmacintosh



He may have had a famous face known by millions as Keith from The Office but the person inside is what I will most remember. 1/4 pic.twitter.com/1WHvuZWXBA