Hit-Produzent Rob Bolland, verantwortlicher für Falco-Hits wie "Jeanny", "Rock Me Amadeus" oder "Vienna Calling" ist schwer an krebs erkrankt, wie holländische Zeitungen berichten.

Bolland: Unheilbar krank

Der 55 Jahre alte Komponist leidet schon seit drei Jahren an der Krankheit, jetzt scheint es ernst zu sein, zwischendurch galt er als geheilt. Gegenüber "De Telegraaf" sagt er: "Zuerst sah es laut dem Arzt nicht so ernst aus, aber später stellte sich heraus, dass das leider völlig falsch war. Ich hatte einen Tumor im Mund. Er wurde dann um das Kinn herum entfernt. Ich hatte 35 Strahlenbehandlungen und 3 Chemos, aber wie sich jetzt zeigte, ohne das gewünschte Ergebnis ", sagt Rob Bolland.

Hitproduzent zusammen mit Bruder

Er fährt fort: "Die Krankheit ist auf der anderen Seite zurückgekehrt und hat sich jetzt auf mein Gehirn ausgebreitet. Das wurde mir gesagt: Es sieht sehr ernst aus und ich kann nicht geheilt werden."

Rob gelangte zusammen mit seinem Bruder Ferdi unter dem Namen Bolland & Bolland zu Berühmtheit. Neben den Falco-Hits und das Musical über selbigen sind die beiden auch für "In The Army Now" von Status Quo verantwortlich.