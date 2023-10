Fans flippen aus: Jerry Seinfeld deutet 'Seinfeld'-Reunion an

Jerry Seinfeld hat bei einem Auftritt die Bombe platzen lassen.

Kann das wirklich sein? Fans der Serie "Seinfeld" freuen sich über diese Worte: Jerry Seinfeld (69) hat während eines Auftritts in Boston eine Bombe platzen lassen. Oder fast. Der Comedian sagte: "Nun ich habe ein kleines Geheimnis für euch das Ende von "Seinfeld" betreffend. Aber ich kann es euch nicht sagen, weil es ein Geheimnis ist."

Ekstase bei Fans

Verschmitzt setze er fort: "Also, das kann ich euch sagen. OK? Aber ihr könnt es niemandem weitersagen. Etwas wird passieren, das mit dem Ende zu tun hat!" Noch sei es nicht passiert, sagte er später. Jedenfalls versetzten seine Worte die Fans der Comedy-Serie "Seinfeld" in Ekstase.

Fortsetzung?

Die Show lief von 1989 bis 1998. Seitdem wünschen sich TV-Zuseher aus aller Welt eine Fortsetzung...