Für diesen Film setzt Kevin Costner seine Karriere aufs Spiel

Durch "Der mit dem Wolf tanzt" wurde Kevin Costner 1990 bekannt und berühmt. 34 Jahre später bringt der mittlerweile 69-jährige Hollywood-Star ein mehrteiliges Western-Epos auf die Leinwand. "Horizon" ist sein Herzensprojekt, in das er Millionen an eigenem Geld gesteckt hat.

Western-Fans fiebern dem kommenden Sommer entgegen: Im Juni und August kommt mit "Horizon: An American Saga" ein Western-Epos von gigantischem Ausmaß in die Kinos. Federführend bei der Mammut-Produktion ist niemand geringerer als Hollywood-Cowboy Kevin Costner. Das in vier Teilen geplante Epos ist sein Herzensprojekt: Bereits 1988 – also bereits bevor sein legendärer Western "Der mit dem Wolf tanzt" (1990) erschien – begann er mit den Planungen, damals noch als einzelnen Film.

Um "Horizon" nach so langer Zeit endlich zu realisieren, geht Costner offenbar "All in" – es geht um seine gesamte Karriere. Er hat dutzende Millionen seines Privatvermögens in das Projekt investiert, das Budget soll 100 Millionen Dollar übertreffen. Heißt: Wenn der Film floppt, ist Costner pleite.

Seine Ehe soll ihm "Horizon" bereits gekostet haben – nach 18 Jahren Ehe ließen sich Costner und seine Ex Christine Baumgartner scheiden. Rosenkrieg inklusive, wobei auch das Filmprojekt ein Streitpunkt gewesen sein soll.

Cast mit großen Namen

Wofür Costner alles riskiert? Einen Western der Superlative. Er selbst ist nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Co-Autor, Regisseur und Produzent. Dazu ist der Cast gespickt mit Hollywood-Größen wie unter anderem Sienna Miller (42), Sam Worthington (47) und Luke Wilson (52).

Der erste Trailer zeigt über drei Minuten beeindruckende Landschaftsaufnahmen in den unendlichen Weiten von Utah und spektakuläre Kämpfe mit Indianern. "Horizon: An American Saga" spielt über einen Zeitraum von mehreren Jahrzehnten rund um den Amerikanischen Bürgerkrieg (1861 bis 1865).

Bereits bei "Der mit dem Wolf tanzt" setzte Costner Millionen von seinem eigenen Geld auf den Erfolg des Streifens – und wurde belohnt. "Ich bin ein Spieler, wenn ich an eine Sache glaube", erklärte er einmal in einem Interview mit der "Bild"-Zeitung. "Ohne den Wolf wäre ich heute wohl auch glücklich, aber pleite – ohne Haus, Auto, Pferd."

Teil 3 vorerst pausiert

An Costners Glaube an sein Herzensprojekt kann es wahrlich nicht scheitern. Doch am Ende liegt die Wahrheit wie so oft an den Kinokassen. Zumindest was die ersten beiden Teile angeht, denn wie es mit "Horizon" weitergeht, ist offen. Wegen den Streiks in Hollywood wurde die Produktion des dritten Teils im Herbst 2023 pausiert.