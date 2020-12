Für eine Rolle hätte sich Schauspieler George Clooney fast die Gesundheit ruiniert.

Extreme Rollen sind für manch einen Schauspieler eine großartige Herausforderung. So auch für George Clooney. Für seinen Part in "The Midnight Sky ging der 59-Jährige an seine körperlichen Grenzen. Er mimt in dem Netflix-Film einen Astronauten, der eine Katastrophe überlebt - zusammen mit einem kleinen Mädchen vielleicht als einziger.

Gefährliche Entzündung! George Clooney musste ins Spital

14 Kilo soll Clooney für den Film abgenommen haben, in recht kurzer Zeit. Das nahm ihm sein Körper übel und reagierte auf den plötzlichen Gewichtsverlust mit einer Bauchspeichelentzündung. Clooney musste kurz vor beginn der Dreharbeiten in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Wochenlang dauerte es bis sich der Schauspieler einigermaßen davon erholte. Dem britischen "Mirror" sagte er: "Ich habe nicht auf meine Gesundheit geachtet." Doch der schlechte Zustand habe ihm beim Spielen geholfen, meint er.

"The Midnight Sky" - Darum geht's

Hollywood-Star George Clooney (59) zeigt sich in dem Trailer zu dem Science-Fiction-Thriller "The Midnight Sky" als einsamer Forscher mit grauem Vollbart. Clooney, der auch Regie führte, spielt in der Hauptrolle einen Wissenschafter in der Arktis, der sich nach einer Katastrophe in einer postapokalyptischen Welt wiederfindet. Auf seine Frage "Ist da draußen irgendjemand?", kommt kein Signal zurück.