''Geht mir nicht gut'': Robbie Williams schockt bei Auftritt

Bei einem Auftritt bei St. Tropez überrascht der Mega-Star alle mit seiner Ansprache.

Um Hilfe zur Behandlung von Menschen mit psychischen Problemen ging es bei der ersten „Night of Discovery“-Gala des Aurora-Instituts im „Hôtel Le Beauvallon“ nahe St. Tropez. Start-Gast Robie William hielt eine emotionale Rede und sprach vor rund 500 Gästen über seinen langen Kampf mit psychischen Problemen. "Ich habe ADHS, BDD (körperdysmorphe Störung), Depression, Dyslexia (neurologische Störung) und Angst vor sozialen Situationen wie heute Nacht", so Williams. „Ich habe zwar das Haus verlassen, doch fühle ich mich nicht gut. Ich möchte lieber isoliert bleiben, was wirklich schlecht für mich ist. Ich habe Zwangsvorstellungen, Microphobia und ich bin ein Alkoholiker. Ich bin ein Süchtiger.“

Robbie Williams findet deutliche Worte: „Berühmt und erfolgreich zu sein, befreit einen nicht von psychischen Problemen. Vielmehr kann es die psychischen Probleme, mit denen viele von uns zu kämpfen haben, sogar noch verschlimmern. Viel zu lange haben wir eine Krankheit, die buchstäblich Milliarden von uns täglich erleben, stigmatisiert und zum Tabu gemacht.“

Gemeinsam mit dem AURORA-Institut möchte er Aufmerksamkeit für das Thema schaffen, erzählt daher so schonungslos ehrlich von seinem eigenen Leben. Unter den 500 Gästen waren neben Robbie Williams auch Promis wie Ex-Gesundheitsminister Jens Spahn, Österreichs Ex-Kanzler Sebastian Kurz, Model Barbara Meier und Sylvie Meis, die mit Künstler-Ehemann Niclas Castello kam.