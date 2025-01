George Clooney wird für Nespresso zum Meister-Detektiv

George Clooney (63) ist das Gesicht von Nespresso – und startet das neue Jahr mit einem spektakulären Werbeclip, der ihn in ungewohnter Rolle zeigt

Als eleganter Detektiv, der stark an Hercule Poirot erinnert, sucht er in einem luxuriösen Zug nach verschwundenen Kaffeekapseln. Mit Trenchcoat, Hut und Schnauzbart ausgestattet, begibt sich der Hollywood-Star auf Spurensuche und präsentiert sich in bester Krimi-Manier. Die Hauptrolle an Clooneys Seite spielt Camille Cottin (46), bekannt aus „Call My Agent!“ und dem Poirot-Film „A Haunting in Venice“. Im Spot verkörpert sie eine wohlhabende Erbin, die Opfer des Diebstahls wurde. Als Gegenspielerinnen treten Eva Longoria (49) und die südkoreanische Schauspielerin Kim Go-eun (33) auf – ein kulinarisches Duo, das Clooneys Ermittlerrolle auf die Probe stellt.

George Clooney im neuen Nespresso-Spot © Nespresso ×

„Es war großartig, endlich mit meiner langjährigen Freundin Eva Longoria zusammenzuarbeiten“, verrät Clooney in einer Pressemitteilung. „Sie und Kim waren das perfekte Team, um meinen Charakter zu überlisten.“ Doch auch zwischen den beiden Stars stimmt die Chemie: „Die Zusammenarbeit mit George war ein großer Spaß“, sagt Longoria. „Die ikonische Atmosphäre und das witzige Drehbuch machten diese Kampagne zu etwas Besonderem.“

Gedreht wurde der 60-Sekunden-Spot in den legendären Cinecittà Studios in Rom. Am 15. Januar feiert der Clip seine Premiere im Fernsehen und verspricht, die Erfolgsstory von Clooney und Nespresso fortzuschreiben – diesmal mit einem Schuss Detektivarbeit und einer guten Prise Humor. Ob der Fall gelöst wird oder doch eine unerwartete Wendung nimmt, bleibt bis dahin ein Geheimnis...