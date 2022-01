Happy New Year: So feierten die Stars!

Ob Sänger Justin Bieber oder Fußballer Ronaldo: Alle schlitterten ins neue Jahr. Mal glamourös, mal etwas wilder oder einfach in der Jogging Hose. Auf Social Media feierten die Stars mit ihren Fans und gewährten private Einblicke.

Dua Lipa sendet festliche Grüße im Bikini-direkt vom Strand, Kim Kardashian West schickt uns ein Bussi, Matthias Schweighöfer veröffentlicht eine persönliche Video-Botschaft, genauso wie "The Rock" Dwayne Johnson und Jennifer Lopez zeigt einen Jahresrückblick.

Katzen, Bussis und Knutscha

Manche überraschten mit einfühlsamen Worten, manche strahlten mit dem Feuerwerk um die Wette. Und manche, so wie Taylor Swift, feierten mit ihrer flauschigen Katze im Pyjama. Paul Pizzera & Thomas Spitzer von der EAV knutschten in Kenia-ins neue Jahr. Spannend! So feierten unsere Lieblings-Promis den Jahreswechsel.