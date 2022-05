× Harry Styles liefert den Soundtrack zum Sommer

Am Freitag bringt Harry Styles mit ''Harry's House" die erste Pflicht-CD des Jahres. Wir haben schon reingehört.

Am 16. Juli rockt Harry Styles für 15.000 Fans in der Wiener Stadthalle. Bereits am Freitag (16. Mai) liefert er mit der CD „Harry’s House“ den Soundtrack dazu. ÖSTERREICH hat den Hit des Sommers schon gehört.



Pop-Olymp. Die Vorab-Single“ As It Was“ stürmt bereits die Charts: aktuell Top 5 bei iTunes. Dabei ist sie nur eines der Highlights einer knapp 45-minütigen Sensations-CD mit der Styles endgültig den Sprung vom Teenie-Star – mit seiner Boyband One Direction sorgte er jahrelang für Kreischalarm – in Richtung Pop-Olymp schafft.

© Sony Music ×



Chill-Out. Mit einem chart-freundliche Mix aus Dancefloor-Kracher ("Music For A Sushi Restaurant"), reduzierten Gitarren-Balladen ("Matilda") oder coolen Chill-Out-Rhythmen ("Keep Driving") entführt Styles direkt auf den Highway 101 durch das sonnige Kalifornien oder die Strand-Cafes von St- Tropzez.

Liebe. Als Highlight vertont er mit dem Bombast-Finale "Love Of My Life" seine Gefühle für Schauspiel-Queen Olivia Wilde: „Baby du mit die Liebe meines Lebens!“