Harry Styles: Spuck-Eklat bei Premiere

Ekelhaft. Bei der Premiere des Films Don’t Worry Darling in Venedig kam es zwischen den Hollywoodstars Chris Pine und Harry Styles zum großen Eklat. Während Pine bereits im Kinosaal saß, nahm Styles neben ihm seinen Platz ein. Dabei spuckte er im Hinsetzen in den Schoß von Pine. Dieser bemerkte es sofort, hörte auf zu ­applaudieren und über­spielte Styles’ Aktion mit einem Lächeln.

Okay with this enhanced video… YOU CANT TELL ME HARRY STYLES DIDNT SPIT ON CHRIS PINE ???????? The mouth movement from harry and the reaction from Chris WHAT IS HAPPENING ???????? pic.twitter.com/VAthKyRxiF