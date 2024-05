Bernard Hill, der durch Filme wie ''Titanic'' oder ''Herr der Ringe'' bekannt wurde, ist im Alter von 79 Jahren gestorben.

Der britische Schauspieler Bernard Hill ist im Alter von 79 Jahren verstorben, wie die BBC berichtet, die sich auf Aussagen von Hills Agenten Lou Coulson beruft. Hill soll am Sonntag in den frühen Morgenstunden verstorben sein.

Den Durchbruch feierte der Schauspiel-Star mit der britischen Drama-Serie "Boys from the Blackstuff" in den 1980er-Jahren. Vor allem durch seine Rolle als Kapitän Edward Smith in "Titanic" und König Théoden im zweiten und dritten Teil der "Herr der Ringe"-Trilogie wurde er auch einem internationalen Publikum bekannt. Die Film-Reihe von Regisseur Peter Jackson wurde mit insgesamt 11 Oscar-Auszeichnungen prämiert.

Hill hinterlässt seine Frau - die amerikanische Schauspielerin Marianna Hill - und seinen Sohn Gabriel. Heute hätte Hill sein kleines TV-Comeback mit der Serie "The Responder" im britischen Fernsehen gefeiert.