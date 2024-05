Schock-Video: P. Diddy verprügelt Freundin im Hotel

Es sind verstörende Szenen, die im März 2016 auf einem Video aufgenommen und nun auf CNN ausgestrahlt wurden.

Star-Rapper P. Diddy (Sean Combs) zerrt seine damalige Freundin Cassandra Ventura (Künstlernamen: Cassie) durch den Hotelflur und verprügelt sie dann brutal.

Warning - disturbing video: This is the video where Diddy is seen physically assaulting Cassie Ventura in 2016 surveillance video obtained by CNN.



Exclusive reporting from @EWagmeister: pic.twitter.com/08UIcYgec1 — Omar Jimenez (@OmarJimenez) May 17, 2024

Auf dem Video sieht man, wie der nur mit einem Handtuch bekleidete Diddy seine Freundin schubst, tretet und über den Boden zerrt. Ventura steht dann langsam wieder auf und greift nach einem Haustelefon, als der Rapper wieder zurückkommt und sie erneut tritt und mit einem Gegenstand bewirft.

© Screenshot/CNN

„Das erschütternde Video hat das beunruhigende und räuberische Verhalten von Mr. Combs nur weiter bestätigt“, so Cassies Anwalt. Nur zwei Tage nach der Hotel-Attacke ging das Paar Hand in Hand zu einer Filmpremiere. Ventura hat dabei blaue Flecken am ganzen Körper.

© Getty ×

Zahlreiche Vorwürfe

Gegen den Rapper sind in den vergangenen Monaten immer wieder Vorwürfe lautgeworden, bei denen es um sexuelle Gewalt geht. Produzent Rodney "Lil Rod" Jones, der mit Combs an dessen Grammy-nominierter Platte "The Love Album: Off the Grid" arbeitete, reichte im Februar Klage vor einem Bundesgericht in New York ein. Er wirft dem 54-Jährigen vor, ihn über einen Zeitraum von mehr als einem Jahr sexuell belästigt, unter Drogen gesetzt und bedroht zu haben. Combs, einer der erfolgreichsten Vertreter der Hip-Hop-Branche, der zudem auch als Plattenproduzent, Schauspieler und in anderen Geschäftsfeldern tätig ist, ließ die Vorwürfe durch sein Anwaltsteam als Lügen zurückweisen.

Im Dezember 2023 hatte eine nicht namentlich genannte Frau Klage eingereicht und Combs sowie zwei weiteren Männern vorgeworfen, sie als 17-Jährige im Jahr 2003 im New Yorker Studio des Rappers unter Drogen gesetzt und vergewaltigt zu haben.