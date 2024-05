Wegen Harry und Meghan: "Charles ist wütend wie nie zuvor"

Im königlichen Palast in Großbritannien herrscht dicke Luft. Der Grund: Harry und Meghans Nigeria-Trip. König Charles soll "stinksauer" sein.

Deshalb sind König Charles III. (75) -und Prinz William (41) - so wütend: Harry und Meghan sollten in Afrika lediglich die "Invictus Games" besuchen - hielten sich aber nicht daran.

Offizielle Reise?

Sie erweckten den Eindruck, als wären sie auf einer hoch offiziellen Reise-Royal unterwegs. Das gefällt dem König jetzt gar nicht.

Experte klärt auf

Ein Insider erklärt, warum Charles so wütend ist: "Alle typischen Merkmale einer Royal-Tour waren vorhanden, da das Paar mit Tänzen begrüßt wurde und zu diversen Empfängen und Schulbesuchen eingeladen war", sagte der Experte der britischen Zeitung "Mirror".

Nerven liegen blank

Weiter klärt der Insider auf: "William ist absolut wütend und entschlossen, einen Weg zu finden, solche Bilder in Zukunft zu verhindern" Auch bei seinem Vater, König Charles III., liegen die Nerven scheinbar blank. "Er ist so wütend wie nie zuvor. So hat ihn noch niemand gesehen."

Schlimmste Befürchtungen bestätigt

Der Experte meint weiter: Im Palast habe sich nach dem Nigeria-Auftritt "die schlimmste Befürchtung" bestätigt. "Es ist, als ob Harry und Meghan auf alle Regeln pfeifen – ihre Nigeria-Reise war ein Beweis dafür, dass sie sich weigern, zu akzeptieren, dass sie keine arbeitenden Royals mehr sind", meint der Experte.

Die Nigeria-Reise

Prinz Harry und Herzogin Meghan war auf dreitägiger Reise durch Nigeria. Es sollte eigentlich um gute Zwecke und die "Invictus Games" gehen.