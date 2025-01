Hollywood-Legende mit nur 66 Jahren gestorben

Barry Michael Cooper ist im Alter von 66 Jahren gestorben: Der Autor von „New Jack City“, „Sugar Hill“ und „Above The Rim“ ist verstorben.

Der Hollywood-Autor und Produzent Barry Michael Cooper, der das Drehbuch für eine Reihe beliebter 1990er-Jahre-Filme schrieb, ist im Alter von 66 Jahren in Baltimore gestorben.

Cooper war an der Entstehung des Drehbuchs für den legendären Kriminalfilm „New Jack City“ aus dem Jahr 1991 beteiligt, in dem Wesley Snipes als Drogenboss neben Ice-T als Detektiv in seinem Fall zu sehen ist.

Manager von Jennifer Lopez

Er schrieb auch den Film Above The Rim aus dem Jahr 1994, ein Basketballdrama unter der Regie von Tupac Shakur, das auf einer Geschichte von Benny Medina, dem langjährigen Manager von Jennifer Lopez, basiert.

Zitierte Martin Luther King Jr.

Zuletzt fungierte er als Produzent von Spike Lees Sitcom „She's Gotta Have It“, die auf Lees gleichnamigem Spielfilmdebüt aus dem Jahr 1986 basiert.

Nur fünf Tage vor seinem Tod hatte Cooper anlässlich des Geburtstages von Martin Luther King Jr. einen Instagram-Beitrag verfasst, in dem er den Titel der berühmten Predigt des Bürgerrechtlers aus dem Jahr 1955 „Am I My Brother's Keeper?“ zitierte.

Das Maryland Chief Medical Examiner's Office hat einem Bericht von TMZ zufolge bestätigt, dass Cooper an diesem Dienstag gestorben ist. Eine Todesursache wurde nicht genannt.