Überlebende des Hamas-Massakers singt für Israel beim ESC

Sie überlebte das fürchterliche Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023. Jetzt singt sie für Israel beim ESC.

Beim nächsten Song Contest in Basel wird Israel von Yuval Raphael vertreten.

Die 24-Jährige wird die israelische Fahne hochhalten und für das Land um den Sieg kämpfen. Das Besondere daran: Sie überlebte den Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023. Sie setzte sich in der israelischen Casting-Show durch und fährt in diesem Jahr für ihr Land in die Schweiz.





"Große Ehre"

«Ich kann nicht beschreiben, wie aufgeregt und bereit ich bin. Danke, dass Sie mir diese große Ehre erweisen und mir vertrauen, mein Land auf der großen Eurovision-Bühne in der Schweiz zu vertreten», wird Raphael auf der ESC-Webseite zitiert. Ihr Song, mit dem sie für Israel Punkte holen will, steht noch nicht fest. Er soll in den nächsten Tagen bekanntgegeben werden.