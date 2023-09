Maskenpflicht? Rauch: ''Kann ich nicht ausschließen''

Warum Gesundheitsminister Johannes Rauch erneute Maskenpflicht nicht ausschließen kann.

In den USA haben bereits - etwa in Kalifornien oder im Bundesstaat New York - einige Spitäler wieder eine Maskenpflicht erlassen.

In Österreich hatten sich zuletzt Experten dafür ausgesprochen auf freiwilliger Basis in geschlossenen Räumen mit vielen Menschen wieder Masken zu tragen.

In der ORF-Pressestunde schloß sich Gesundheitsminister Johannes Rauch nun ebenfalls dieser Empfehlung an. Konkret nannte er etwa U-Bahnen. Auf die Frage, ob er eine erneute Masken-Pflicht ausschließen könne, antwortete der Gesundheitsminister: "Nein, das kann ich nicht ausschließen". Er habe in der Pandemie gelernt, dass man nichts ausschließen könne. Derzeit sei das aber nicht geplant.

Eine Initiative von Ärzten - oe24 berichtete als Erste - hat sich freilich bereits an die Ärztekammer gewendet, um neben besseren Lüftungssystemen auch FFP2-Masken im Gesundheitsbereich wieder anzudenken.

