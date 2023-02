Justiz bleibt auf Millionen von Covid-Masken sitzen

In den Gerichten fällt die Maske zwar, in den Lagern bleibt sie aber zuhauf.

Wien. An Wiener Gerichten und Staatsanwaltschaften fällt ab dem ersten März die FFP2-Maskenpflicht in öffentlichen Bereichen. In den anderen Bundesländern gilt die Maskenpflicht ohnehin schon seit längerem nicht mehr – man hatte sich nach den jeweiligen Öffi-Vorschriften gerichtet.

Vorrat. Im Justiz-Ressort bleibt man nun wohl auf Millionen von lagernden Schutzmasken sitzen, wie eine parlamentarische Anfrage der Neos zeigt. Rund eine Million an regulären Masken (MNS) sowie knapp 1,3 Millionen FFP2-Masken waren alleine bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften Ende Dezember noch eingelagert, so das Ministerium von Alma Zadic in der Anfrage.

Unklarheit. Die Zukunft der Masken ist noch unklar. Bis zum ersten März werden sie weiterhin täglich ausgegeben, heißt es aus dem Ministerium gegenüber ÖSTERREICH. Zudem wird aktuell auch geprüft, ob ein Teil der in der Zentralstelle gelagerten Masken gespendet werden könnte.