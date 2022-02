Hollywood-Schwindler ergatterte 571 Mio. Euro

Er ergaunerte mehr Geld als der "Tinder Schwindler" und Anna Sorokin

Den unglaublichsten Stoff für Hollywood-.Produktionen bietet immer noch das wahre Leben. So auch im Fall von Anna Sorokin ("Inventing Anna") und dem "Tinder-Schwindler". Doch die Geschichte von US-Schauspieler Zachary Horwitz alias Zach Avery übertrifft die beiden noch an Dreistigkeit. Zumindest, wenn man sich die Summe ansieht, die er ergaunern konnte.

650 Millionen Dollar in sieben Jahren

Der Mime erschwindelte sich in sieben Jahren unglaubliche 650 Millionen Dollar (571 Millionen Euro). Seine Masche sei ein ausgeklügeltes Schneeballsystem gewesen, bei dem er sich als Hollywood-Netzwerker ausgab und seinen Kunden erklärte, dass er gute Beziehungen zu großen Streamingplattformen habe. Er versprach ihnen Filmrechte zu verkaufen, doch wie seine Opfer schnell herausfinden mussten, war er kein erfolgreicher Unternehmer, sondern nur ein guter Schauspieler. Seine Versprechen an die gelinkten Geschäftspartner hören sich im Nachhinein zu schön an, als dass sie hätten wahr sein können. Den Anlegern wurde gesagt, dass sie 25 bis 45 Prozent Rendite auf ihre Investition erhalten würden. Er habe gar seine engsten Freunde abgezockt.

Horwitz bekommt 20 Jahre Haft

Am 14. Februar musste sich Horwitz vor Gericht verantworten. Für den Hochstapler haben seine Spielchen schwerwiegende Konsequenzen: 20 Jahre Gefängnis und Entschädigungen in Höhe von insgesamt 230 Millionen Dollar (203 Millionen Euro) für seine Opfer.