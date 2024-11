Hollywood-Star Chloë Grace Moretz outet sich als lesbisch

Die Schauspielerin machte ihr Coming-out im Rahmen einer Wahlempfehlung ganz nebenbei auf Instagram.

Was auf den ersten Blick einfach nur wie eine Wahlempfehlung aussieht, ist in Wirklichkeit viel mehr. Schauspielerin Chloë Grace Moretz (27) outete sich auf Instagram als lesbisch. Am 2. November verkündete sie, dass sie bereits jetzt für Kamala Harris abgestimmt habe. In einem Text begründet sie, warum ihre Entscheidung auf die Demokratin fiel.

"Als lesbische Frau"

In ihrem Posting schreibt sie: "Als lesbische Frau glaube ich an die Notwendigkeit eines rechtlichen Schutzes für die LGBTQ+-Gemeinschaft. Wir brauchen Schutz in diesem Land und müssen Zugang zu der Versorgung haben, die wir brauchen und die wir verdienen." Auch die Selbstbestimmung sei ein wichtiges Thema für die Schauspielerin. "Ich glaube, dass die Regierung kein Recht über meinen Körper als Frau hat und dass die Entscheidungen über meinen Körper nur von mir und meinem Arzt getroffen werden sollten", erklärt sie.





Seit 2018 mit einer Frau liiert?

Laut Medienberichten soll Moretz bereit seit 2018 mit Model Kate Harrison zusammen sein. Immer wieder seien die beiden küssend gesehen worden. Eine Beziehung bestätigten die beiden jedoch bis heute nicht. Das könnte sich ja vielleicht jetzt ändern.





Süßes Paar

Geheimnis macht Moretz jedoch keines daraus, dass Harrison ihr Lebensmensch ist. Auf Instagram zeigt sie regelmäßig gemeinsame Fotos und Videos von Ausflügen und gemeinsamen Abenteuern.