Jennifer Lopez wirbt bei Latino-Wählern für Harris

"Er hat konstant daran gearbeitet, uns zu spalten", sagte die Sängerin über Trump.

Washington/Las Vegas. Die Sängerin Jennifer Lopez (55) hat nach abwertenden Äußerungen über Puerto Rico auf einer Wahlkampfveranstaltung von Donald Trump für dessen Kontrahentin Kamala Harris geworben. "Ich werde mit Stolz meine Stimme für Kamala Harris abgeben", sagte die Sängerin, deren Eltern aus Puerto Rico stammen, Donnerstagabend (Ortszeit) auf einer Wahlkampfveranstaltung der Demokratin in Las Vegas.

Lopez nahm in ihrer Rede Bezug auf einen Comedian, der das US-Gebiet Puerto Rico auf einem Wahlkampf-Event von Trump als im Ozean schwimmende Insel aus Müll bezeichnet hatte. "Er hat konstant daran gearbeitet, uns zu spalten", sagte die Sängerin über Trump. "Nicht nur Puerto Ricaner waren an diesem Tag beleidigt, es war jeder Latino in diesem Land, es war die Menschheit und jeder, der einen anständigen Charakter hat."

Lopez: "Dies ist auch unser Land"

Lopez wandte sich in ihrer Rede gezielt an die Latino-Community in den USA. "Dies ist auch unser Land, und wir müssen unser Wahlrecht am 5. November ausüben", sagte sie, bevor sie Harris mit einer Umarmung auf der Bühne begrüßte. Auch die mexikanische Band Maná trat auf der Veranstaltung in Las Vegas auf.

Trumps Äußerung löste in Puerto Rico heftige Empörung aus. Die Karibikinsel ist zwar US-Hoheitsgebiet, jedoch kein Bundesstaat. Die Einwohner dort sind US-Bürger, können aber nicht mitwählen. Zugleich leben aber mehrere Millionen Puertoricaner in den USA - die wiederum abstimmen dürfen bei der Wahl am 5. November.

Viele Prominente haben Harris bereits ihre Unterstützung zugesagt. Dazu zählen neben Talkmasterin Oprah Winfrey und Sänger Stevie Wonder auch die Superstars Taylor Swift und Beyoncé.