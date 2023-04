Hollywood-Star Jamie Foxx in Klinik eingeliefert

US-Schauspieler Jamie Foxx musste in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er einen medizinischen Notfall erlitten hatte.

Der Oscar-Preisträger ("Ray") ist nach einem Notfall in ein Krankenhaus eingeliefert worden, wie seine Tochter Corinne Foxx am Mittwoch laut "Daily Mail" bekannt gab. Der 55-Jährige habe eine "medizinische Komplikation" erlitten, heißt es in einer Erklärung von Corinne Foxx auf Instagram. Der US-Star sei bereits "auf dem Weg der Besserung". Um welche Art medizinischer Notfall es sich handelte, ist noch unbekannt.

"Glücklicherweise ist er dank des schnellen Handelns und der guten Pflege bereits auf dem Weg der Besserung. Wir wissen, wie sehr er geliebt wird und sind dankbar für Ihre Gebete", heißt es in der Erklärung von Corinne Foxx weiter.

"Er kommuniziert jetzt, und das ist eine gute Nachricht", sagt eine anonyme Quelle zum Zustand des Schauspielers gegenüber dem Portal "TMZ".

Jamie Foxx und Cameron Diaz (50) drehen gerade einen Film mit dem Titel "Back in Action" in Atlanta. US-Medienberichten zufolge wird auch Glenn Close (76) im Film mitspielen. "Kill the Boss"-Star Seth Gordon (46) ist der Regisseur.