Hollywood-Star Jason Momoa überrascht mit Weihnachts-Tradition

Die Film-Freaks lieben seine Action-Filme, sein muskelbepackter Körper bringt Millionen weibliche Fans zum Schwärmen. Doch vor allem in der besinnlichen Weihnachtszeit offenbart der Hollywood-Superstar in einem Interview eine ganz zarte Seite.

Spätestens mit seiner Rolle als Aquaman und bei Fast & Furious 10 mutierte Jason Momoa in Hollywood zum absoluten Superstar. Der 45-jährige Hawaiianer hat in einem Interview mit dem "People"-Magazin nun verraten, wie der sonst so hart wirkende Schauspieler in Weihnachtsstimmung verfällt.

Der 1,93-Meter-Koloss benötigt dafür nur Unterstützung von einer absoluten Entertainment-Legende, die er jedes Jahr per Knopfdruck abholen kann. Den Grund dafür verrät er auch. Seit Mama Momoa ihn als Kind mit der Tradition "angesteckt hat", braucht er nicht mehr. "Das ist unser Ding, ich und meine Mutter", so der Schauspieler.

Die Frau, die "Aquaman" in Weihnachtsstimmung bringt, ist Barbra Streisand. Genauer gesagt ihr 1967 erschienenes Weihnachtsalbum. "Ich bin ein riesiger Fan. Jedes Jahr beginnt Weihnachten erst, wenn Barbra es singt", so Momoa.

Action pur zu Weihnachten

Doch wer jetzt glaubt, dass das Fest der Familie Momoa ruhig und besinnlich im warmen Hawaii gefeiert wird, der irrt. Stattdessen geht es mit seiner Mutter und seinen Kindern Nakoa-Wolf (15) und Lola (17), die aus der Ehe mit Ex-Frau Lisa Bonet (57) stammen, in das winterliche Montana.

Der Schauspieler, der sich mittlerweile auch als Musiker versucht, hofft sogar auf weiße Weihnachten und freut sich auf die Auszeit im Rahmen der Familie: "Ich fahre mit meiner Mutter und meinen Kindern und einigen ihrer Freunde nach Montana. Wir werden Motorschlitten fahren."

Der braungebrannte Sunnyboy will es wirklich wissen und kündigt sogar eine Schneeballschlacht und einen Snowboardausflug an. Strand und Surfen braucht der 45-Jährige rund um den Jahreswechsel absolut nicht: "Ich brauche Schnee, man!"