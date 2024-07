In diesem Film bekommt Prinz William die Hauptrolle

Prinz William bekommt eine Hauptrolle und wird jetzt zum Filmstar.

Er steht jetzt auch für einen Film vor der Kamera, Prinz William.

Kampf gegen Obdachlosigkeit

2023 hatte William seine Initiative "Homewards" vorgestellt. Damit hat er sich zum Ziel gesetzt, Obdachlosigkeit in Großbritannien "selten, kurz und nicht wiederkehrend" zu machen.

Mehrteilige Doku

Jetzt erscheint zu seinem sozialen Engagement eine mehrteilige Doku. William (42) ließ sich dafür von der Kamera auf Schritt und Tritt begleiten und bei seiner Arbeit filmen. Über ein Jahr war ein Kamerateam an seiner Seite. Die Doku, die den Thronfolger zeigt, wird "Prince William: We Can End Homelessness" heißen und auf dem britischen Fernsehsender ITV1 zu sehen sein.

Ab Herbst zu sehen

Im Herbst wird der Streifen, mit dem Prinzen in der Hauptrolle, erscheinen. Was die Fans erwartet, kündigt Regisseurin Leo Burley im "People"-Magazin an: "Im vergangenen Jahr haben wir Prinz William und die Royal Foundation während des ersten Jahres des 'Homewards'-Programms begleitet. Wir haben einige unglaublich bewegende Geschichten von Menschen aus dem ganzen Land gehört, die von Obdachlosigkeit betroffen sind". Auch seine Mutter, Prinzessin Diana (†36), hatte sich immer wieder für soziale Zwecke und gegen Armut engagiert - und wurde dafür geliebt.