Insider spricht von heftiger Ehekrise für J.Lo und Ben Affleck

Nach nur knapp zwei Jahren, soll die Ehe zwischen Lopez und Affleck bereits brüchig sein. Ein Insider verrät, wie die beiden ihre Liebe retten könnten

Sie sind eines der großen Traumpaare Hollywoods und feierten 17 Jahre nach ihrer Trennung die Krönung ihrer Liebe mit einem Sensations-Comeback und der darauffolgenden Hochzeit im Sommer 2022. Doch bereits knapp zwei Jahre nach der Trauung soll Eiszeit herrschen. Laut "Life & Style" berichten Insider, dass sich die beiden in einer heftigen Krise befinden sollen.

Lopez braucht ständige Bestätigung

Während Affleck zurzeit in Los Angeles eine Fortsetzung des Thrillers "The Accountant" dreht, verfolgt JLo ihre eigene Karriere in New York City. Die räumliche Distanz sorge für große Probleme. "Das ist der erste längere Zeitraum seit einer ganzen Weile, in dem sie voneinander getrennt sind", soll die geheime Quelle erzählt haben. Vor allem für Lopez sei es eine Herausforderung: "Sie möchte von ihm die ständige Bestätigung, dass sie geliebt und verehrt wird", heißt es.

Der Insider sei der Meinung, dass beide jetzt an einem Strang ziehen müssen, um die Ehe zu retten: "Die Flitterwochen sind definitiv vorbei. Wenn sie verheiratet bleiben wollen, müssen beide Anpassungen in ihrem Verhalten vornehmen."

Seine schlechten Angewohnheiten (Affleck raucht) sollen ihr ein Dorn im Auge sein: "JLo liebt Ben, aber sie hat seine doofen Zigaretten satt." Ob sich diese brüchige Beziehung noch einmal kitten lässt?