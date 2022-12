× Jack Ryan: So cool ist die Österreich-Folge

2021 drehte John Krasinski seinen Action-Hit Jack Ryan auch in und um Wien. Jetzt gibt es das Ergebnis. Die dritte Staffel zeigt auf Amazon viele Österreich-Szenen und witzige Hollywood-Hoppalas.



In Folge drei, Running with the Wolfes, ist es dann soweit: „Vienna, Austria“ wird über ein Bild der Staatsoper eingeblendet. Jack Ryan ist in Österreich angekommen. Im Mai 2021 standen John Krasinski, Michael Kelly und für die die Dritte Staffel der coolen Action-Serie fast eine Woche lang bei uns vor der Kamera. Jetzt gibt’s das Ergebnis. Wir haben schon reingesehen. Achtung Spoiler

Die Österreich-Szenen starten mit einer (missglückten) Beschattung: Ex-Agent Mike November (Kelly) verfolgt Informantin Zoya Ivanova (Ana Ularu) quer durch Wien: Von der Oper über den Stephansplatz bis in eine Wohnung in der Stallburggasse. Dort hat sich Jack Ryan (Krasinski) verschanzt. Er will durch Zoya ein Treffen mit dem Russischen Spion Luka (James Cosmo) arrangieren. Auch um die mysteriöse Sokol Verschwörung, die ihn ins Kreuzfeuer zwischen der CIA und mörderischen Ost-Agenten brachte aufzudecken. Auch um einen möglichen Weltkrieg zu verhindern.

Widerwillig wird ein Treffen in einem Zug am Hauptbahnhof arrangiert. Doch CIA-Agent Elizabeth Wright (Betty Gabriel) hat Ryan bereits lokalisiert. Mittels Digital-Trick, wo Bahnsteig 6 in Bahnsteig 9 umgewandelt wird, kann Ryan nach einem Handgemenge im Zug entkommen: er fährt nach Budapest. Die CIA wartet vergeblich am Semmering auf ihn.

Witzig: Mit der Geographie nimmt man es im Amazon-Blockbuster nicht ganz so ernst. So gibt es am Semmering einen Privatflughafen und auch der ÖBB-Zug fährt eigentlich in die falsche Richtung – und somit am Weg nach Budapest auch über die Viadukte der Semmering-Gegend.