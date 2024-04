Jeff Bezos kauft nächste Mega-Villa für 90 Millionen Dollar

Jeff Bezos, der Gründer von Amazon, setzt seinen Expansionskurs im Immobilienmarkt fort. Mit einem weiteren spektakulären Erwerb in Höhe von 90 Millionen Dollar tritt er erneut in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit.

Dieses Mal hat er eine Luxusresidenz auf der exklusiven Insel Indian Creek vor Miami erstanden, die unter dem Namen "Billionaire Bunker" ("Milliardärs-Bunker") bekannt ist. Sein Beweggrund für den Kauf? Die Nähe zu seinen Eltern.

Jeff Bezos' Luxusimmobilien-Portfolio erweitert sich

Bezos' besitzt ein unvergleichliches Immobilienportfolio, mit einem Gesamtwert von mehr als 500 Millionen Dollar. Die Spannweite seiner Residenzen reicht von Seattle bis Manhattan und von Beverly Hills bis Maui. In Seattle, seinem langjährigen Wohnort, erwarb Bezos nicht nur ein prächtiges Anwesen am Lake Washington, sondern erweiterte auch seinen Besitz um das benachbarte Anwesen in Medina, einstiger Wohnsitz des Microsoft-Gründers Bill Gates. In Manhattan sicherte sich Bezos gleich drei Luxuswohnungen im renommierten Gebäude "The Century" in Lincoln Square, wo er nunmehr über 1800 Quadratmeter Wohnfläche sein Eigen nennt. Diese prominente Nachbarschaft umfasst Persönlichkeiten wie Schauspieler, Architekten und ehemalige Staatsführer.

Auch in Beverly Hills hat Bezos seine Spuren hinterlassen. Mit Villen, die einst David Geffen und anderen Berühmtheiten gehörten, manifestiert er seine Präsenz im exklusiven Hollywood-Bezirk. Darüber hinaus erstreckt sich sein Immobilienimperium auf den politischen Mittelpunkt Washington, die Weiten von Texas und die Tropen von Maui, wo er in der Gesellschaft weiterer Prominenter residiert.

Der jüngste Zuwachs in Miami

Nun hat Bezos sein Engagement in Miami verstärkt, indem er zwei bemerkenswerte Anwesen auf der Insel Indian Creek erworben hat. Diese exklusive Enklave beherbergt nicht nur weitere Milliardäre, sondern auch Berühmtheiten aus Sport und Musik.

Mit einem emotionalen Statement auf Instagram verdeutlichte Bezos seine Verbundenheit mit Seattle, während er gleichzeitig seine Liebe zu Miami betonte. Dieser jüngste Erwerb unterstreicht nicht nur seinen Luxuslebensstil, sondern auch seine enge Bindung zu seinen Eltern, die kürzlich in die Gegend gezogen sind.