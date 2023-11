Alle nahmen emotional Abschied von Hollywood-Star Matthew Perry. Doch Jennifer Aniston soll sauer auf ihre Co-Stars von damals sein.

Entzweit jetzt der Tod von Matthew Perry die alte "Friends"-Clique"? Nach den emotionalen Postings von Courtney Cox, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, David Schwimmer und Matt LeBlanc, soll es inoffiziell hinter den Kulissen brodeln. So ärgert sich Aniston über ihre Schauspiel-Kollegen, weil die Perry in in seiner Not alleine gelassen hätten.

Ein Insider weiß zu berichten, dass vor allem Kudrow und Schwimmer nur wenig Kontakt mit Perry gehabt haben sollen. Kaum ein Anruf oder ein Besuch, obwohl alle wussten, wie es um seine Gesundheit bestellt war. "Jen ist eine sehr loyale Person. Sie hat immer versucht, die ganze Truppe zusammenzubringen, um Matthew in der Not zu helfen“, so die Quelle weiter.

Zwar kamen alle zur Beerdigung ihres Kollegen und Freundes, aber die Freundschaft von damals gibt es jetzt nicht mehr. "Jennifer fühlte sich bei ihren Rettungsversuchen allein. Sie war immer wieder bei Matthew zu Hause, hat ihn ständig angerufen, wollte ihm Essen bringen. Kein anderer Kollege hat geholfen“, so eine Freundin Anistons.

Einzig Courtney Cox gab offen zu, dass sie alle mehr tun hätten können, um Matthew vor seinem frühen Tod zu bewahren.