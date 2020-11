Jennifer Lopez nackt: Mit 51 so knackig wie noch nie

Splitterfasernackt promotet Jennifer Lopez ihre neue Single auf Instagram - und ihre Fans können kaum glauben, wie gut die Sängerin in Form ist.

Mit 51 ist Jennifer Lopez so knackig wie eh und je - von Alterserscheinungen keine Spur! Davon können sich ihre Fans auf Instagram überzeugen. Denn die 51-Jährige ließ für die Promotion ihrer neuen Single "In the Morning" alle Hüllen fallen.

Hinter dem Traumkörper steckt natürlich jede Menge Arbeit: Wie die zweifache Mutter immer wieder in Interviews erzählt, geht sie fast jeden Tag ins Fitnessstudio und trainiert gezielt ihre Muskeln.

...