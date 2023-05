Jennifer Lopez verrät ihr Beauty-Geheimnis

Sensationelle Neuigkeiten aus der Beauty-Welt: Superstar Jennifer Lopez hat ihr ultimatives Geheimnis für ihre makellose Haut enthüllt!

Die 53-jährige Pop-Ikone hat kürzlich in ihrer Instagram-Story ihre 244 Millionen Anhänger an ihrer persönlichen Beauty-Routine teilhaben lassen und dabei ihre natürliche Seite gezeigt.

J.Lo´s Tipp: UV-Schutz

Die sexy Latina zeigte sich in ihrem natürlichen Glanz und verriet, dass sie seit 30 Jahren täglich Sonnenschutz aufträgt. Das hat ihr Dermatologe empfohlen, um ihre Haut vor schädlichen UV-Strahlen zu schützen. Aber das ist noch lange nicht alles, was J.Lo für ihre Hammerfigur und ihre perfekte Haut tut!

Schlaf, mentale Gesundheit und ausgewogene Ernährung

Die "On the floor"-Interpretin betonte in Interviews immer wieder die Bedeutung von genug Schlaf für Körper und Geist. Sie legt großen Wert auf eine ausgewogene Ernährung und meidet raffinierten Zucker, Alkohol, Zigaretten und sogar Koffein! Ihr Personal Trainer Tracy Anderson hat verraten, dass Jennifer nur nährstoffreiche Bio-Lebensmittel zu sich nimmt und auf verarbeitete Lebensmittel verzichtet. Darüber hinaus ist mentale Gesundheit ein wichtiger Faktor für ihr Wohlbefinden. Wer glücklich und ausgeglichen ist, wird von seinem Körper belohnt. Natürlich darf auch Sport in ihrem Alltag nicht fehlen.

Augencreme gegen Falten?

Um das alles abzurunden, hat J.Lo auch ihre tägliche Beauty-Routine perfektioniert. Von Cremes über Cleanser bis hin zu Augencreme - alles wird aufgetragen, um ihre Haut jung und strahlend zuhalten. Ein kleiner Tipp vom Profi: Die Augencreme auch auf die Stirnfalten, Lachfalten und den Hals auftragen, um das Beste aus der Hautpflege herauszuholen.

Wenn man all diese Tipps befolgt, kann man scheinbar auch in den 50ern noch aussehen wie 30... Na, wenn das kein Grund zur Freude ist!