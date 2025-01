Jessica Alba & Cash Warren: Ehe-Aus für Hollywood-Traumpaar nach kryptischer Botschaft

Das Traumpaar Jessica Alba & Cash Warren war 16 Jahre verheiratet, hat gemeinsam drei Kinder.

Wie mehrere US-Medien berichten, haben sich Jessica Alba und ihr Ehemann Cash Warren getrennt. Das Promiportal TMZ berichtet, dass die beiden nach 16 Jahren Ehe kurz vor der Scheidung stehen.

Mehr zum Thema

Alba, 43, und Warren, 45, lernten sich 2004 in Vancouver am Set des Superheldenfilms "Fantastic Four" kennen. Die Schauspielerin spielte Sue Storm, während Warren als Regieassistent arbeitete. Albas Management reagierte nicht sofort auf eine Anfrage für einen Kommentar.

Jessica Alba mit ihren Töchtern Haven und Honor. © Getty Images

Familienleben

Sie heirateten am 19. Mai 2008 und haben drei gemeinsame Kinder: die Töchter Honor, 16, und Haven, 13, sowie Sohn Hayes, 7.

Kryptische Insta-Botschaft

Zur Feier des 7. Geburtstags von Sohn Hayes Anfang Januar traten die beiden gemeinsam auf. Geburtstag von Sohn Hayes zu feiern. In einer kryptischen Nachricht am Silvesterabend schrieb Alba, ihr Jahr 2024 sei „gefüllt mit Verbindung, Wachstum, Abenteuern, Lachen, Frieden, Schwesternschaft, Transformation, Wiedergeburt, Freude und so viel Liebe“.