Jessica Alba zeigt sich begeistert von Tirol & Stanglwirt

Urlaub. Während es heimische Stars ans Meer und an die Seen zieht, jettete Hollywood-Star Jessica Alba in die Tiroler Berge. Genauer gesagt an den Fuß des Wilden Kaisers, wo das Bio-Hotel Stanglwirt ihr als Domizil diente. „Es war die unglaublichste Woche hier. Endlose Aktivitäten, großartiges Essen und freundliche Menschen“, schwärmt sie auf ihrer Instagram-Seite.

Zum Schluss bedankt sie sich bei Maria und Balthasar Hauser und verspricht: "Wir kommen bald wieder."