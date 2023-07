Naschenweng: Dreiste Diebe bestehlen Sängerin nach Konzert

Nach ihrem Konzert in Bozen wurde Naschenweng und Band Opfer von dreisten Dieben.

"Gestern wurden mir nach dem Konzert mit Melissa Naschenweng aus dem Bus vor dem Hotel in Bozen (IT) diese 3 Gitarren gestohlen", schreibt der Gitarrist der Schlagersängerin, Julian Buschberger, auf Instagram. Naschenweng teilte den Beitrag, in dem der Musiker um Hinweise bittet, ebenfalls in ihrer Story. Demnach wurden der Band drei Gitarren, alle Bass-Gitarren und In-Ear-Hörer gestohlen.

Auch wenn der finanzielle Schaden enorm sein dürfte, ist der emotionale Schmerz wohl größer. "Die Gitarren haben für mich einen sehr hohen persönlichen Wert.", schreibt Buschberger via Instagram. Besonders dreist an dem Ganzen: Die Diebe stahlen die Instrumente aus dem Van der Band, der vor dem Hotel geparkt war und brachen dafür sogar eine Scheibe ein.

Hinweise können hier eingereicht werden: info@julianbuschberger.com