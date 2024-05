Stanglwirt-Server down: Schwarzenegger und Co fürchten um ihre Daten

Das beliebte Luxus-Hotel in Kitzbühel hat seit der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mit Problemen zu kämpfen

Arnold Schwarzenegger, Jessica Alba, Jason Statham, Gwyneth Paltrow, Andreas Gabalier und zahlreiche weitere Top-Stars waren hier schon zu Gast. Der Stanglwirt in Going am Wilden Kaiser erfreut sich vor allem am Hahnenkammwochenende größter Beliebtheit, wenn hier die legendäre Weißwurstparty steigt. Mit den Daten der prominenten Gäste gehen Balthasar und Maria Hauser stets sorgfältig um, doch jetzt gibt es einen Total-Ausfall und somit auch keinen garantierten Schutz.

Prominenter Gast: "Ich habe so etwas noch nie erlebt"

Ein Gast, der zurzeit im edlen Hotel wohnt, meldete sich bei oe24. "Die haben hier eine massive Cyberattacke. Nichts funktioniert - weder die Webseite noch die QR-Codes mit denen man die Menüs ablesen kann. Ich habe so etwas noch nie erlebt", zeigt sich dieser besorgt. Hauser selbst beruhigt: "Ich habe mit unserem Techniker gesprochen und es ist nichts Gröberes. Es liegt auch nicht an uns, sondern an unserem Provider. Das sollte in Kürze wieder funktionieren."