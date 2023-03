Liebes-Gerüchte um Dorfer und Kirchschlager

Bei der Herbstgold-Pressekonferenz wurde das vermeintliche "neue" Liebespaar geoutet

Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager (57) und Alfred Dorfer (61) sind auf der Bühne bereits seit 2020 ein Paar. Mit ihrem Programm "Tod eines Pudels" gingen sie gemeinsam auf die Suche nach der Komik in der Klassik. Dorfer outete sich damals schon als Kirchschlagers größter Bewunderer.

Liebes-Überraschung

Bei der Pressekonferenz des Herbstgold-Festivals (9.-24. September) wurden Kirchschlager und Dorfer dann auch als tatsächliches Liebespaar geoutet. Gegenüber oe24 verriet ein Insider, dass der Kabarettist nur Teil des Programms werden wollte, wenn auch "seine Lebensgefährtin Angelika" dabei wäre. Die beiden treten am 23. September also im Rahmen des Herbstgold-Festivals mit Julius Drake in Eisenstadt auf.

Bisher nahm man an, dass Alfred Dorfer noch mit seiner Agentin Ulla verheiratet sei. Die heirateten 2014. Viel mehr erfährt man über das Privatleben des Kabarettisten jedoch nicht. Kirchschlager war ebenfalls verheiratet. Aus der Ehe mit Bariton Hans Peter Kammerer stammt der gemeinsame Sohn und nunmehrige Oscar-Star Felix Kammerer (27).