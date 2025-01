Jessica Simpson bestätigt ihr Ehe-Aus

Zehn Jahre lang waren die Sängerin und der Schauspieler mehr oder weniger glücklich verheiratet. Jetzt wird die Trennung offiziell.

Nach monatelangen Trennungsgerüchten bestätigte Jessica Simpson (44) jetzt die Trennung von ihrem Ehemann Eric Johnson (45). Johnson wurde schon im November 2024 ohne seinen Ehering gesichtet. Daher gab es bereits viele Spekulationen. "Eric und ich leben seit einiger Zeit getrennt, um eine schmerzhafte Situation in unserer Ehe zu meistern", verrät sie gegenüber "People".

Comeback als Entschuldigung

Simpson sei "dankbar für all die Liebe und Unterstützung, die uns entgegengebracht wurde, und wir schätzen es, dass wir jetzt, während wir dies als Familie verarbeiten, unsere Privatsphäre haben." Im Dezember kündigte Jessica ihr Comeback als Sängerin mit einem verwirrenden Posting an. Darin schrieb sie: "Es ist eine Entschuldigung an mich selbst dafür, dass ich alles ertragen habe, was ich nicht verdient habe."

Simpson und Johnson haben drei gemeinsame Kinder: Maxwell Drew (12), Ace Knute (11) und Birdie Mae (5). 14 Jahre lang waren die beiden ein Paar, davon zehn Jahre verheiratet. "Unsere Kinder stehen an erster Stelle, und wir konzentrieren uns darauf, was das Beste für sie ist", ließ Jessica wissen.