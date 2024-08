Jetzt soll Dianas Tod wirklich aufgeklärt werden

Diese Serie solle die Umstände des Todes der Prinzessin von Wales am 31. August 1997 untersuchen, berichtet das US-Branchenmagazin "Deadline".

Der tragische Unfalltod von Prinzessin Diana im Jahr 1997 zieht auch heute noch viele Menschen in seinen Bann. Kurz vor dem 27. Jahrestag ihres Todes am 31. August wurde eine neue dreiteilige Dokumentarserie angekündigt.

Regisseurin Emma Cooper

Die Produktionsfirma Empress Films, die bereits die auf Netflix ausgestrahlten Doku-Serien "Mysterium Marilyn Monroe - Die ungehörten Bänder" und "Johnny Depp gegen Amber Heard" produziert hat, steckt hinter diesem Projekt. Die Erforschung legendärer Frauen durch investigative Dokumentationen sei eine Leidenschaft von ihr, erklärt die Regisseurin Emma Cooper.

Hoffnung auf neue Erkenntnisse

Ähnlich wie bei "Mysterium Marilyn Monroe" haben die Produzenten und Dokumentarfilmer eine Geschichte aufgegriffen, von der die Welt glaubte, sie zu kennen, und verborgene Wahrheiten ans Licht gebracht. Die Doku-Serie solle seltene und in einigen Fällen erstmals geführte Interviews mit mehreren wichtigen Personen enthalten, die mit dem Unfall, der zu Dianas Tod führte, in Verbindung stehen. Sie soll neue Erkenntnisse zu einem Fall liefern, der die Welt seit Jahrzehnten beschäftigt", heißt es in der offiziellen Beschreibung von "Who Killed Diana?".

Es ist noch nicht bekannt, auf welchem Streamingdienst oder TV-Sender die Doku-Serie "Who Killed Diana?" veröffentlicht wird. Auch ein konkretes Erscheinungsdatum steht derzeit noch aus.