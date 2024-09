Der Rockstar war zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Er wurde plötzlich zum Held! Rock-Ikone Jon Bon Jovi ist in vielen internationalen Medien zu sehen, wie er vor laufender Kamera einer Frau half, von einem Brückengeländer in Nashville herunterzusteigen.

Bon Jovi zögerte nicht

Was war passiert? Bei einem Videodreh bemerkte der Star eine Frau, die sich bereit zum Sprung von der Brücke machte. Daraufhin wurde er gleich tätig: Der „Livin' on a Prayer“-Sänger hielt an, um die nicht identifizierte Frau zurück über das Geländer der John Seigenthaler Fußgängerbrücke zu holen.

Bei Musikvideo-Dreh passiert

Nach Angaben des Metropolitan Nashville Police Department ereignete sich der Vorfall am Dienstagabend, als der 62-Jährige auf dem Gehweg ein Musikvideo drehte. In dem Clip, der von der örtlichen Polizei veröffentlicht wurde (mittlerweile wurde er von YouTube entfernt), ist Bon Jovi zu sehen, wie er sich der Frau mit einem Mitglied seines Gefolges nähert.

Heldenhafte Aktion

Dann lehnt er sich über das Geländer und nähert sich der Frau, bevor er sie heldenhaft über das Geländer hebt und umarmt. Der Polizeichef von Nashville, John Drake, lobte die Aktion des Stars mit den Worten: „Wir alle müssen uns gegenseitig helfen, für die Sicherheit zu sorgen.

Polizei lobte ihn für Aktion

In einem Beitrag in den sozialen Medien der Polizei hieß es: „Ein großes Lob an Jon Bon Jovi und sein Team, die am Dienstagabend einer Frau in Nashville auf der Seigenthaler Fußgängerbrücke geholfen haben.