Justin Bieber: "War wirklich beängstigend"

Diese Nachricht war für Popstar Justin Bieber ein Schock: Seine Ehefrau Hailey musste wegen eines Blutgerinnsels im Gehirn ins Krankenhaus.

Ein Schlaganfall mit nur 25 Jahren? Darauf deuteten die Symptome hin, als Hailey Bieber am Wochenenede ins Spital eingeliefert werden musste. Am Mittwoch gab es aber Entwarnung: "Sie ist okay, ihr geht es gut", beruhigte Ehemann Justin bei seinem Konzert in Denver. "Es war wirklich beängstigend. Doch ich weiß auch, dass sie in Gottes Hand lag", so der 28-jährige Sänger.

Corona-Infektion als Ursache?

Auf Instagram verriet Hailey dann die Diagnose: "Sie haben herausgefunden, dass ich ein kleines Blutgerinnsel im Gehirn hatte." Das Model hatte Glück im Unglück: Ihr Körper konnte die Blutgerinnung selbst stoppen, nach wenigen Stunden hatte sich Hailey erholt. Ursache für das Gerinnsel könnte Corona sein: Justin steckte sich im Februar mit dem Virus an und könnte es an seine Herzdame unabsichtlich weitergegeben haben.

Bei Covid-Infizierten soll das Risiko für Durchblutungsstörungen erhöht sein - im schlimmsten Fall treten Herzattacken oder Schlaganfälle auf.