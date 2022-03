Kanye West schockt mit Pete-Begräbnis

In seinem neuen Cartoon-Video begräbt Kanye den neuen Freund seiner Ex-Frau lebendig

Ein Truck voller Rosen, schräge Postings und Attacken auf den neuen Freund - Kanye Wests (44) Versuche, seine Ex-Frau Kim Kardashian (41) zurückzugewinnen, werden immer verzweifelter. Dabei sind die beiden sogar bereits am Papier geschiedene Leute. Ein Richter in der US-Westküstenmetropole Los Angeles vollzog am Mittwoch die Scheidung. Und dennoch: Der Rapper wagt noch einen Versuch, zu zeigen, was er von Pete Davidson als neuem Mann an Kims Seite hält.

Lehmfiguren zeigen brutale Szenen

In Kanyes neuem animierten Video sieht man Lehmfiguren, die aussehen wie er und sein Widersacher. In einer Szene steckt Pete Davidson bis zum Hals in der Erde und Kanye lässt Rosenbüsche über ihn wachsen. Die verstörenden Bilder zeigte der Musiker auf Instagram. Die Fans sind schockiert: "Kanye braucht Hilfe und Pete Davidson eine einstweilige Verfügung", schreibt einer. "Das ist eine ernstzunehmende Drohung", schreibt ein anderer.