Kardashian schlägt als "Bombe" in Italien ein

Da wird ihren Fans si richtig heißt, wenn Kim Kardashian als "Bombe" in Italien einschlägt.

Kim Kardashian ließ die Temperatur ihrer Fans mit ihren neuesten Bikini-Aufnahmen aus Italien in die Höhe schnellen.

Hauch von Nichts

Die 43-jährige glänzte in einem knappen schwarzen Zweiteiler mit einer hauchdünnen, glitzernden schwarzen Überdeckung, wie aus einer Reihe von Fotos hervorgeht, die am Mittwoch auf ihrem Instagram-Profil gepostet wurden.





„Love Island“-Teilnahme?

Sie deutete auch an, dass sie bereit sei, in der Reality-TV-Dating-Show „Love Island“ aufzutreten, und betitelte den Beitrag mit „Eine Bombe ist gerade in die Villa eingedrungen.“ Die Mutter von vier Kindern vervollständigte den Look mit einem Paar Riemchensandaletten und trug ihre rabenschwarzen Locken in federnden Locken.